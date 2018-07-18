Россияне получили данные Facebook для влияния на пользователей

Великобритания обнаружила российский след в похищении персональных данных пользователей соцсетей. Фото 112.ua

Неизвестные из России осуществляли доступ к данным миллионов пользователей Facebook.

"Теперь мы хотим знать, кто это был, какой у них был доступ и могли ли они получить оттуда какие-либо персональные данные и использовать их в своих нуждах. Россияне могли учиться в Cambridge Analytica и затем использовать эти знания, чтобы показывать рекламу в соцсетях в Америке во время выборов", - заявил Дэмиен Коллинс, член парламента Великобритании, сообщает Meduza.

Создатель программы для сбора данных Александр Коган заявил CNN, что ездил в Россию в мае 2014 года до начала сбора данных, и затем в апреле 2016, когда уже начал удалять собранную для Cambridge Analytica информацию, очистив ее от всех персональных данных. Он заявил, что не передавал никому в России эти данные и предположил, что кто-то мог воспользоваться его компьютером.

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Власти США обвиняют сотрудников российского "Агентства интернет-исследований" ("фабрики троллей") в пропагандистской кампании в американском сегменте соцсетей во время выборов президента в 2016 году. Утверждается, что россияне писали в соцсетях от лица американцев с целью "посеять вражду", а также закупали в соцсетях политическую рекламу на миллионы долларов.