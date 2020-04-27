Россияне переименовали еще один захваченный город

Переименовали город Цхинвали. Фото: Википедия

Президент непризнанной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на время празднования Дня Победы переименовал город Цхинвали на Сталинир.

"Установить в качестве символа города Цхинвали наименование "город Сталинир", используемый наряду с наименованием "город Цхинвали" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвали, связанных с Великой Отечественной войной", - говорится в распоряжении, передает "Рес".

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Название Сталинир будет использоваться 9 мая и 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.

Бибилов поручил организовать мероприятия с целью популяризации наименование Сталинир.

Главарь незаконного формирования "Донецкая народная республика" Денис Пушилин подписал "указ" об использовании для Донецка его предыдущего названия "город Сталино".