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четверг, 13 июня 2019 11:59

Россиянам планируют ограничить доступ к водке и сигарет

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Россиянам планируют ограничить доступ к водке и сигарет
В российском ведомстве убеждены, что ограничения продажи этих продуктов снизит их потребление. Фото: kor.ill.in.ua

Министерство здравоохранения РФ одобрило законопроект, по которому могут появиться специализированные магазины для продажи табака и алкоголя.

Вход для несовершеннолетних туда запретят - передают "Известия".

В российском ведомстве убеждены, что ограничения продажи этих продуктов снизит их потребление.

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"Ключевая цель нашего законопроекта - снизить спонтанное потребление алкогольной и табачной продукции. По нашим данным, около 30% покупок приходится именно на этот тип потребления", - сообщил один из авторов законопроекта депутат ЛДПР Андрей Свинцов.

В то же время эту идею не поддержали Федеральная антимонопольная служба и Министерство экономического развития России.Представители обоих ведомств считают, что открытие специализированных магазинов для продажи табака и алкоголя сильно отразится на других торговых точках.Кроме того, есть риск, что без подобных магазинов останутся мелкие населенные пункты.

Американские исследователи из Ратгерского университета обнаружили, что люди, которые выкуривают более 20 сигарет в день, теряют способность различать цвета и чаще остаются без зрения в пожилом возрасте.

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