Россия заявила об отмене блокады Черного и Азовского морей – ГПСУ

Украина подтвердила эту информацию от Российской Федерации об отмене блокады Черного и Азовского морей.

Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, пишет "РБК-Украина".

На вопрос о том, ожидается ли отмена Россией перекрытия районов Черного и Азовского морей, в ГНСУ ответили: "Да. Мы получили подтверждение".

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9 февраля СМИ сообщили, что Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря якобы под видом учений. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля. РФ планировала перекрыть возможность ухода из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю.

МИД Украины выразил решительный протест России из-за "морской блокады". Там заявили, что это беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.