Россия вывела на орбиту военный спутник

В России прошел успешный запуск ракеты с военным спутником. Фото: ДТ

В России на космодроме "Плесецк" в Архангельской области прошел запуск ракеты-носителя "Рокот" с военным спутником.

Как отмечается, разгонный блок со спутником военного назначения успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя в расчетное время - через пять минут после запуска. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

Пуск ракеты-носителя осуществили космические войска Воздушно-космических сил России. Спутник вышел на околоземную орбиту. С космическим аппаратом установлена ​​и поддерживается устойчивая телеметрический связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Спутнику присвоено наименование Космос-2540.

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С космодрома Куру во французской Гвиане ракетой Vega не смогли запустить спутник дистанционного зондирования Земли для ОАЭ Falcon Eye 1. Вместе с фрагментами ракеты он упал в океан.