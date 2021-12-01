Россия высылает американских дипломатов из Москвы

РФ ответила на "высылку" 27 российских дипломатов и их семей из США. Фото: Reuters

Россия заявила, что сотрудникам посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, необходимо вылететь домой до 31 января.

Так РФ ответила на "высылку" 27 российских дипломатов и их семей из Соединенных Штатов. Они должны покинуть страну 30 января. Российским дипломатам, вынужденным покинуть Соединенные Штаты, также запретили работать дипломатами в США в течение трех лет, пишет Reuters.

"Мы ... намерены ответить соответствующим образом. Сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет, должны покинуть Россию до 31 января", - заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

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"До 1 июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, больше (американских) рабочих (в России) уедут в количестве, соизмеримом с количеством россиян, объявленным Госдепартаментом", - сказала она, передает Reuters.

Вашингтону еще не поздно помешать Москве довести до конца новые высылки, если она откажется от собственных планов по вытеснению российских дипломатов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Группа сенаторов обратилась к президенту США Джо Байдену принять меры по увеличению количества дипломатов в Москве, а в случае отказа со стороны РФ выслать из Штатов 300 сотрудников российского посольства. Члены верхней палаты Конгресса США просят Байдена принять "немедленные меры" и расширить посольство США в России.