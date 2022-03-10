Россия выдвинула условие Украины для завершения войны

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Фото: facebook.com/MIDRussia

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие РФ для завершения войны в Украине.

Оккупант хочет, чтобы Украина сдалась, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге после переговоров с Лавровым, передает Gazeta.ua.

"Лавров сказал, что все эти вопросы должны обсуждаться в другом формате – так называемые белорусские переговоры. В подробности он не удавался, но сказал, что они продолжат агрессию, пока Украина не сдастся – это их главное требование. Но дня нас это совсем не приемлемо", - сказал Кулеба

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Он подчеркнул, что Украина никогда не сдастся.

"То, что они пытаются добиться, - убить надежду у мирного населения, еще совершающего сопротивление. Добиться убийствами, которые Российская Федерация совершает в Украине", - подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров встретились в турецком городе Анталия 10 марта. Это первая встреча на правительственном уровне с начала полномасштабной войны России против Украины. Посредником переговоров, продолжавшихся почти 1,5 часа, стал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. На встречу Кулеба приехал с двумя задачами – организовать гуманитарный коридор и договориться о 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов. Прогресса в обоих вопросах стороны не достигли. Однако МИД Украины готов к новой встрече в этом же формате.