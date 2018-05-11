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пятница, 11 мая 2018 15:28

Россия существенно сократила выплаты пенсионерам и инвалидам

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Россия существенно сократила выплаты пенсионерам и инвалидам
Дмитрий Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста для россиян

Министерство финансов РФ в 2018 году сократило пенсионные выплаты на 51,5млрд. руб . Госпомощь по инвалидности сократили на 2,23 млрд. руб .

Расходы по статье "Социальная политика" в целом будут уменьшены на 53 млрд. руб. Средства, выделенные на социальное обеспечение, уменьшатся на 6 млрд. руб, сообщает Минфин РФ.

В настоящее время на 20,3 млрд. руб возрастут расходы на поддержку силовых структур. Также лучше будет финансироваться система исполнения наказаний РФ.

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Планируется, что финансирование российской армии улучшится на 2,3 млрд. руб .

В общем, на армию и силовые ведомства правительство предполагает потратить 5 трлн. руб.

Помимо снижения расходов на социальную сферу, премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста для россиян.

"Бывшие возрастные рамки были приняты в тридцатые годы прошлого века, когда средняя продолжительность жизни была в районе 40 лет. С тех пор жизнь в стране изменилось в лучшую сторону, изменились и условия и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни ", - сказал Медведев.

В Украине 463,4 тыс. пенсионеров-силовиков получили повышенные пенсии. 25 апреля закончился процесс пересчета выплат военным. В апреле они уже получили повышенные пенсии. С мая выплаты будут поступать в обновленном виде в штатном режиме.

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