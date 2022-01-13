"Россия скорее не пойдет на масштабное вторжение, но может решиться на небольшое", - бывший посол США в Украине

Президент России Владимир Путин пытается запугать Запад, Украину и Евросоюз, чтобы пошли на уступки.
Об этом заявил директор Центра Евразии Atlantic Council, и посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст во время онлайн-дискуссии "Киевского форума безопасности".
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"Из переговоров в Женеве похоже, что масштабного вторжения не будет. Переговоры в Совете НАТО-Россия в Брюсселе также завершились, и таких признаков со стороны России не видим, чтобы сдавать позиции. Путин должен сделать расчеты – идти ли на широкую агрессию против Украины? Или идти на эти последствия? Следует помнить, что вся его агрессия на сегодняшний день была направлена на легкие цели. Сейчас, если совершит более широкое нападение, реакция будет гораздо сильнее, чем была до этого", - сказал Хербст.
Он выразил мнение, что если Путин отважится на военную агрессию, то это будет ограниченная военная операция.
В случае даже незначительной новой агрессии, по мнению экспосла, "будут серьезные санкции против России и усиление позиций НАТО в Восточной Европе".
Он сказал, что команда президента США Джо Байден серьезно подходит к экономическим санкциям.
"Они смобилизовали ЕС, чтобы такие же санкции ввели", - сказал Гербст.
НАТО открыта всем. Однако Украине и Грузии для вступления в Альянс нужно еще "определенное время". "Украина сохраняет перспективу членства", - заявила по итогам заседания Совета "НАТО-Россия" первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
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