Россия пытается скрыть военные учения по противодействию Bayraktar

Возле Украины Россия проводит военные учения. Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России пытается скрыть учения по противодействию беспилотникам Bayraktar TB2.

В конце декабря в РФ провели тренировки по противодействию Bayraktar TB2. Они проходили в Воронежской области. Привлекли войска радиоэлектронной борьбы Западного военного округа у границ Украины, передает "Мілітарний".

23 декабря Минобороны России опубликовало фотографии учений. На одном из плакатов есть изображение оборудования, беспилотника и надпись о противодействии Bayraktar. Спустя какое-то время новость отредактировали. С фотографии убрали название беспилотника.

На фотографиях с учений показали российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин".

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Этот комплекс российская армия взяла на вооружение в апреле 2019 года.

На полигоне "Широкий лан" в Николаевской области украинские военные опробовали разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin.