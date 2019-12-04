Россия призывает США прекратить "визовую войну"

Посольство России в США требует прекратить "визовую войну" между государствами. Фото: Christophe Ena

В посольстве России в США прокомментировали невыдачу виз членам российских делегаций, следующих в Америку. Российские дипломаты подчеркнули, что подобные действия американских властей ведут к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами.

Об этом говорится в заявлении, которое обнародовали на официальном сайте посольства России в США.

"На сайте Посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание "визовой войны" на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с "ног на голову". Подчеркиваем, что официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы", - говорится в сообщении.

В частности, вспомнили о проблемах с обеспечением визами делегации Сергея Лаврова, которая направлялась на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре. Не дали визу директору Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, который собирался посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28-29 ноября.

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Недавно виз не получила делегация федерального казначейства России, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

"Предлагаем американским коллегам перестать" подбрасывать дрова "в огонь вражды. Необходимо дать возможность раскрыться потенциалу сотрудничества и взаимодействия наших народов и государств", - считают в посольстве России в США.

Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря проведет голосование по законопроекту о санкциях против России. Он был внесен на рассмотрение Конгресса еще в феврале текущего года из-за вмешательства РФ в американские выборы и агрессию в Украине