Россия потеряла на Донбассе и в Сирии десятки дорогих беспилотников

Россия снова потеряла беспилотник Орлан-10 в Сирии. Фото: informnapalm

На севере сирийской провинции Алеппо упал очередной российский многофункциональный беспилотник Орлан-10. Россия потеряла уже несколько десятков таких беспилотников на оккупированном Донбассе и в Сирии.

Стоит отметить, что стоимость Орлан-10 по разным оценкам колеблется от $ 87 000 до $ 120 000. Об этом сообщается на сайте международной разведывательного сообщества InformNapalm.

По одной из версий, очередной Орлан-10 сбили в Сирии повстанцы "Фронта национального освобождения" с зенитной установки. В сети также появились фотографии беспилотника и людей в военной форме, что позировали с трофеем. По другой версии, БПЛА вышел из радиуса действия наземной станции и работал в автономном режиме, пока не закончилось топливо. Этой версии придерживаются российские комментаторы, объясняя это тем, что на снимках в беспилотника выброшен парашют и это якобы указывает на то, что он приземлился самостоятельно.

Как отмечается, российский БПЛА "Орлан-10" вел разведку в интересах вооруженных сил РФ между авиабазой Менахем и городом Аазаз, который находится под контролем протурецких повстанцев.

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Россияне не впервые теряют свои беспилотники Орлан-10. По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, задокументировано не менее 14 фактов потерь БПЛА этого типа в Луганской и Донецкой областях. Из них 4 упали в результате сбоя систем, вызванного работой украинских средств радиоэлектронной борьбы, а 10 раз БПЛА "Орлан-10" сбивали из стрелкового оружия и средств ПВО. По другим данным, российские оккупационные войска с момента начала войны на Донбассе потеряли уже не менее 19 таких беспилотных летательных аппаратов.

Также Орлан-10 периодически становится трофеем сирийских повстанцев.

Россия снова потеряла беспилотник Орлан-10 в Сирии. Фото: informnapalm

Как отметили в InformNapalm, многофункциональный беспилотный летательный комплекс "Орлан-10" активно используют ВС России в боевых действиях против Украины на Донбассе. В открытых источниках заявлено, что комплекс - разработка российского предприятия "Специальный технологический центр", входит в состав российской единой системы управления тактического звена, которая реализует концепцию сетецентрической войны. В то же время, согласно сообщению, оказалось, что от российского производителя там только корпус и навигационный приемник МНП-М7, и то создан на базе микросхемы ADSP-BF534 американской компании Analog Devices.

"Остальные комплектующих: GPS-трекер, стартер-генератор, двигатель, модуль зажигания, полетный контроллер, модуль передачи телеметрии и GPS-модуль - произведено в США, Германии, Японии, Китае и других странах. Эти технологии относятся к товарам двойного назначения, Россия покупает и использует в военных целях ", - отметили в InformNapalm.

Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1 приняли на вооружение Вооруженных Сил Украины. Он поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость 120 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более 2 ч.