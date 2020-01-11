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суббота, 11 января 2020 12:32

Россия отреагировала на признание Ирана. Говорят, виноваты американцы

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Россия отреагировала на признание Ирана. Говорят, виноваты американцы
Российские политики обвинили США в катастрофе самолета. Фото: BBC

Представители российского парламента обвинили США в провоцировании ситуации, из-за которой произошла трагедия украинского самолета.

"То, что произошло, стало возможным в условиях реальной опасности повторения американских ударов, на этот раз с иранской территории, хотя это никак и не оправдывает ошибку. И если расшифровкой "черных ящиков" и последующей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, инцидент должен быть на этом закрыт", - сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, пишет segodnya.ua.

Добавил, что признание Ираном своей ошибки "достойно того, чтобы быть принятым".

"Главное - деэскалация напряженности вокруг Ирана и других стран региона, которые находятся под американским давлением", - подчеркнул сенатор.

Кроме того, он призвал журналистов "не вставлять то, что самолет был сбит ракетой российского производства или даже российской ракетой и не пытаться продолжать разыгрывать российскую карту".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось вероятное видео пуска ракеты, которая сбила украинский самолет

Со своими комментариями выступил и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швиткин из фракции "Единая Россия".

"Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть соответствующие действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета. Это, безусловно, не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих. Мы ни в коем случае не поддерживаем действия Ирана в части сбитого Boeing", - сказал он.

Российский депутат отметил, что самолет действительно мог быть нечаянно сбит ракетой, выпущенной Ираном.

"В рамках тех событий, которые происходили, в суматохе из-за недостаточно профессиональные действия и поспешное решение в части наведения и пуска ракеты теоретически допустить такое возможно", - добавил он.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф принёс извинения и сообщил, что произошла ошибка и сыграл свою роль человеческий фактор. Пассажирский авиалайнер был принят за военную цель на фоне обострения региональной напряжённости.

Это грамотный и правильный шаг со стороны Ирана, который эффективно выбивает у их врагов аргументы в стиле "Иран - варварское государство" или "В тоталитарных режимах никогда ничего не признают и всё скрывают".

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