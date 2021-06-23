Россия открыла огонь по британскому эсминцу в Черном море

Россия открыла предупредительное бомбометание по британскому эсминцу "Дефендер" в Черном море неподалеку мыса Фиолент, Крым.
Об этом сообщило издание "РИА Новости".
РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу. Корабль покинул территориальное море России после открытия стрельбы.
В Министерстве обороны РФ отметили, что эсминец якобы предупредили о применении оружия в случае нарушения государственной границы.
"На предупреждение не отреагировал", - прокомментировали в Минобороны.
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Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы против британского корабля.
В одесский порт зашли два корабля НАТО. Эсминец HMS "Дефендер" D36, который принадлежит Великобритании, причалил в 09:30, фрегат ВМС Нидерландов HNMLS "Еверстен" F805 в 12:00.
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