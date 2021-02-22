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понедельник, 22 февраля 2021 10:23

Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021

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Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия привезла на выставку вооружений макет танка, а не полноценное оружие. Фото: nation-news

21 февраля в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, стартовала выставка вооружений IDEX-2021. Россия привезла в ОАЭ один из экземпляров своего основного боевого танка Т-14 "Армата", который "не имеет аналогов в мире".

Об этом сообщили в издании Sprotyv.

На самом деле Россия представила не полноценный экземпляр, а его макет, окрашенный в пустынный камуфляж.

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РФ давно намекала о создании собственного танка 2021 года. Но на выставке вооружений такую ​​презентацию посчитали позорным и болтливым фальстартом.

По официальной информации, привезти полноценный танк на выставку не позволили "логистические препятствия", которые вызвала пандемия коронавируса.

По словам организаторов выставки, если на Россию будут действовать санкции, то на танк наложат арест и передадут патент на создание такого оружия другой стране.

IDEX - одна из самых представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности. Проводится под патронажем Шейха Халифа-бин-Заед аль-Нахьяна, президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны. IDEX неизменно привлекает повышенное внимание производителей и заказчиков вооружения и военной техники.

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