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среда, 06 ноября 2019 00:57

Россия направила снайперов-"вагнеровцев" в Ливию

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Россия направила снайперов-&quot;вагнеровцев&quot; в Ливию
Снайперы с ППК "Вагнера" прибыли в Ливию. Фото: Еспресо

В Ливию за последние полтора месяца прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы.

Российские снайперы относятся к ППК "Вагнера", которая участвовала в боевых действиях в Сирии, пишет The New York Times.

Они пользуются снайперскими пулями, от которых отсутствует сквозная рана.

Кроме того, Россия привезла в Ливию усовершенствованные самолеты Сухого, скоординированные ракетные удары и высокоточную артиллерию - все то, что "сделало Москву законодателем в гражданской войне в Сирии".

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После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось двоевластие. Триполи и запад страны находятся под контролем правительства национального единства, который поддерживает ООН.
Восток и частично юг Ливии контролирует выбраная в 2014 году палата представителей ( "правительство в Тобруке"), которую поддерживает фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.

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