Россия напечатала деньги для ливийских боевиков

Деньги предназначалась для полевого командира Халифа Гафтара. Фото: Укринформ

На Мальте изъяли контейнер с наличными, которую для ливийских боевиков напечатал российский монетный двор.

Власти Мальты считают, что неофициальная ливийская валюта предназначалась для полевого командира Халифа Гафтара, который ведет наступление к югу от Триполи против поддерживаемого ООН правительства Ливии. Об этом сообщает Times of Malta.

В Мальте также считают, что наличные походят с российской монетного двора, который печатал деньги для непризнанного ливийского правительства, базирующаяся в городе Байда.

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В феврале 2014 года в Ливии было объявлено о роспуске общего национального конгресса. В июне того же года в Ливии состоялись досрочные парламентские выборы. Победу на них получило антиисламистские объединения генерала Халифы Хафтара. Исламская оппозиция, однако, отказалась признавать результаты голосования. Конфликт сторонников Хафтара с исламской оппозицией перерос в гражданскую войну. Сейчас в стране два правительства: всемирно признанное правительство национального согласия (GNA), которое базируется в Триполи на западе страны, и Временное правительство, расположенное в городе Байда на востоке.