Россия может принять участие в заседании "Большой семерки" - Макрон

Макрон не прочь приглашения Путина в "Большую семерку" в качестве гостя. Фото: Радио Свобода

Страны G7 не достигли консенсуса по теме возвращения РФ в G8, но никто не мешает пригласить ее в качестве гостя.

"Решения о расширении числа участников принимаются консенсусом", - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице.

При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе – лидеров не входящих в G7 стран.

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Лидеры стран "Большой семерки" на встрече в Биаррице обсудили возможность возвращения России в группу. Дональд Трамп и до начала встречи не раз давал понять, что сам не против того, чтобы вновь встречаться ввосьмером, тогда как другие члены G7 принять Россию обратно пока не готовы.