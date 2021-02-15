Россия может быть причастна к военному перевороту в Мьянме

Сергей Шойгу встречался с Мин Аун Хлайном за несколько дней до военного переворота в Мьянме. Фото: function.mil.ru

Мьянму за несколько дней до военного переворота посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

Его встречал главнокомандующий армии Мин Аун Хлайн, который затем взял контроль над властью в стране, сообщил The Times.

По мнению политических и бизнес-кругов Мьянмы, во время встречи Шойгу одобрил идею переворота и поддержал ее.

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Стороны заключили соглашение о поставках в Мьянму русского оружия, а именно ЗРГ комплексов "Панцирь-С1", комплексов с БПЛА "Орлан-10Е" и радиолокационные станции.

"Россия как верный друг всегда поддерживала Мьянму в сложные времена, особенно за последние 4 года", - заявил Мин Аун Хлайн.

В Мьянме на фоне захвата власти отключили интернет, стреляли по протестующим боевыми патронами, позже на улицах заметили танки.