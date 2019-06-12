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среда, 12 июня 2019 14:30

Россия хочет выторговать место в ПАСЕ за визит комиссара в аннексирован Крым

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Россия хочет выторговать место в ПАСЕ за визит комиссара в аннексирован Крым
Россия торгуется относительно места в ПАСЕ. Фото с открытых источников.

В МИД Украины заявили, что Россия пытается "выменять" возвращение своей делегации в ПАСЕ визита комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крыму.

Украина последовательно настаивала на проведении такого визита - и не одного, а на регулярной основе. Однако на сегодня договоренностей по конкретным датам визита между Украиной и комісаром Миятович нет, передает Европейская правда.

"Но главное не дать, главное - это четкое согласование с украинской стороной параметров и программы такого визита. Роль в этом процессе России ограничивается исключительно ее обязанностями как государства-оккупанта", - заявила пресс-секретарь МИД.

Она подчеркнула, что на пути к визиту еще много вопросов, требующих согласования с украинской стороной. В том числе с привлечением активистов и правозащитников, которые занимаются проблематикой нарушений прав представителей коренных народов и национальных меньшинств на оккупированном полуострове.

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"В МИД Украины ожидают комиссара Миятович, в том числе для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях Украины", - отметила пресс-секретарь министерства.

Разговоры о визите Миятович в Крым происходят на фоне возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ.

"В контексте июньской сессии ПАСЕ Украина привлекает внимание к тому, что попытки российской стороны "выменять" возвращение ее делегации в Ассамблее визита Комиссара по правам человека является циничной попыткой избежать ответственности в Совете Европы за совершенные ею международные преступления и системные нарушения прав человека на оккупированных территориях.

Поддержка этих попыток со стороны органов СЕ и отдельных наших партнеров в организации означает попустительство агрессору и дальнейшее подрыв авторитета Совета Европы", - добавили в МИД.

Королевские воздушные силы Великобритании перехватили российские самолеты у границ НАТО. 10 июня два истребителя Typhoon были подняты с эстонской авиабазы ​​Эмари, сообщили на сайте Минобороны Великобритании.

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Дата
12
июня

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