Россия готовит корабли для военных учений НАТО

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1539
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1783
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 4419
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 243
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2907
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1962
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1764
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3574
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2502
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 756
Фото
Все фото
17
5
4
11
7
Пьяные и безудержные: показали бешеные холостяцкие вечеринки
Пьяные и безудержные: показали бешеные холостяцкие вечеринки
Что осталось после пожара на складах Jim Beam - подборка фото
Что осталось после пожара на складах Jim Beam - подборка фото
&quot;Всё равно: выживешь ты или умрешь&quot; - принцесса сбежала от арабского шейха
"Всё равно: выживешь ты или умрешь" - принцесса сбежала от арабского шейха
В России обвалился самый длинный деревянный мост
В России обвалился самый длинный деревянный мост
Украинка рассказала тонкости ведения бизнеса в Амстердаме
Украинка рассказала тонкости ведения бизнеса в Амстердаме
Видео
Все видео
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
Украинцы спасли польское село от пожара
Украинцы спасли польское село от пожара
Фейерверк, убивший женщину, купили в России
Фейерверк, убивший женщину, купили в России
Во время салюта погибла женщина
Во время салюта погибла женщина
На курортном острове проснулся вулкан
На курортном острове проснулся вулкан
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1188
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 540
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1755
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1728
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 216
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 07:35

Россия готовит корабли для военных учений НАТО

  Комментировать
Россия готовит корабли для военных учений НАТО
В то же время судна продолжают контролировать деятельность кораблей НАТО в северо-западной части Черного моря. ФОТО: ЧФ

Группа кораблей Черноморского флота России начала боевую подготовку на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze - 2019.

Всего в обучении Черноморского флота задействовано около 10 кораблей, в том числе большие десантные "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные "Орехово-Зуево" и "Мираж", передает ТАСС.

В то же время судна продолжают контролировать деятельность кораблей НАТО в северо-западной части Черного моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все в порт: в Одессе причалили сразу 5 кораблей НАТО

"В ходе выполнения задач группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря. На завершающем этапе обучения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов" , - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В акваторию Черного моря вошел французский корабль радиоэлектронной разведки Dupuy de Lôme с номером A759.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия готовит корабли для военных учений НАТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 202564
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 32257
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 30564
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 13266
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 9351
Мир
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 3474
В США произошло крупнейшее за 25 лет землетрясение
В США произошло крупнейшее за 25 лет землетрясение Просмотров: 459
Пьяные и безудержные: показали бешеные холостяцкие вечеринки
Пьяные и безудержные: показали бешеные холостяцкие вечеринки
17
 Просмотров: 4302
Женщине ампутировали все конечности после внезапной потери сознания
Женщине ампутировали все конечности после внезапной потери сознания
5
 Просмотров: 2556
Двух россиянок задержали за связи с ИГИЛ
Двух россиянок задержали за связи с ИГИЛ Просмотров: 117
Больше всего комментируют
13
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
11
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
11
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
7
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
7
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
Голосов: 213
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua