Россия готовит корабли для военных учений НАТО

В то же время судна продолжают контролировать деятельность кораблей НАТО в северо-западной части Черного моря. ФОТО: ЧФ

Группа кораблей Черноморского флота России начала боевую подготовку на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze - 2019.

Всего в обучении Черноморского флота задействовано около 10 кораблей, в том числе большие десантные "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные "Орехово-Зуево" и "Мираж", передает ТАСС.

В то же время судна продолжают контролировать деятельность кораблей НАТО в северо-западной части Черного моря.

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"В ходе выполнения задач группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря. На завершающем этапе обучения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов" , - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В акваторию Черного моря вошел французский корабль радиоэлектронной разведки Dupuy de Lôme с номером A759.