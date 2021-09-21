Россия должна выплатить вдове убитого Литвиненко €100 тыс. - ЕСПЧ

Отравленный Александр Литвиненко перед смертью / Reuters

Россия ответственна за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году радиоактивным полонием, говорится в постановлении Европейского суда по правам человека.

Своим решением ЕСПЧ также обязал Россию выплатить вдове Литвиненко €100 тыс. компенсации. Об этом пишет ЕСПЧ.

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Бывшему агенту спецслужб России, отказавшемуся выполнять приказ убить бизнесмена Бориса Березовского, подсыпали в чай 26,5 мкг радиоактивного вещества полоний-210. Литвиненко травили дважды и он сам назвал Путина своим убийцей.

Британские следователи, которые назвали имена убийц Литвиненко, считают, что преступления могло быть одобрено президентом России Путиным и Николаем Патрушевым, занимавшим тогда должность директора ФСБ, а сегодня секретаря Совбеза России. Убийцы - агенты ФСБ Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой. Москва их не выдала по запросу Лондона. Луговой стал депутатом Думы от ЛДПР, а Ковтун - предпренимателем.

Литвиненко - подполковник ФСБ. В 1998-м заявил, что начальство приказало ему и коллегам убить Березовского. В 2000-м, после возбуждения в отношении него в России ряда уголовных дел, бежал с семьёй в Великобританию, где достал политическое убежище.

Стал агентом британской разведки MI6, а также сотрудничал с испанской разведкой и прокуратурой Испании, передавая сведения о русской мафии в Европе и её связях с российскими чиновниками. Критиковал российские власти и лично Путина, обвиняя во многих преступлениях, включая коррупцию и педофилию.

Обвинял спецслужбы России в организации взрывов жилых домов в России в 1999-м и других терактах с целью увеличения рейтинга Путина и его прихода к власти. В ноябре 2006-го умер в Лондоне в результате отравления полонием-210.

Вдова бывшего сотрудника российских спецслужб Марина Литвиненко раньше подала против России иск в ЕСПЧ.