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суббота, 31 июля 2021 00:32

Российскую вакцину Sputnik V не пускают в Бразилию

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Российскую вакцину Sputnik V не пускают в Бразилию
Бразилия "не нуждается" в поставке российской вакцины. Фото: ТАСС

Правительство Бразилии планирует аннулировать подписанный в марте контракт на поставку 10 млн доз российской вакцины Sputnik V.

Решение связано с тем, что федеральный регулятор в сфере здравоохранения агентство Anvisa задерживает выдачу разрешения на использование российской вакцины. Об заявил глава бразильского Министерства здравоохранения Марсело Кейрога, сообщает "Голос Америки".

Сейчас бразильская кампания по иммунизации населения против коронавируса "не нуждается" в поставках российской вакцины. Ситуация может поменяться в случае, если Anvisa выдаст лицензию на использование Sputnik V.

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Соглашение об импорте 10 млн доз Sputnik V было подписано Российским фондом прямых инвестиций с бразильской фармацевтической компанией União Quimica. Ее также планировала производить российскую вакцину непосредственно в Бразилии для ее экспорта в соседние страны.

Для этого компании требовалось получить разрешение от Anvisa на использование в чрезвычайных ситуациях. Процесс застопорился, потому что União Quimica не предоставила регулятору полную информацию о вакцине.

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