Российскую шпионку отпустили

Мария Бутина отбыла наказание. Фото: "Интерфакс"

Россиянка Мария Бутина отбыла наказание в США за конспиративную деятельность в пользу РФ.

Ее передали сотрудникам иммиграционной службы, сообщает NBC News.

Бутина провела в тюрьме 18 месяцев. После освобождения ее сразу передали сотрудникам иммиграционной и таможенной полиции США.

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Ожидается, что теперь ее депортируют в Москву.

Марию Бутина задержали 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России. Россиянку также обвиняют в том, что пыталась повлиять на руководство Национальной стрелковой организации с целью продвижения интересов РФ. Она признала вину.