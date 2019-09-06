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пятница, 06 сентября 2019 11:40

Российском активисту дали 4 года тюрьмы

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Российском активисту дали 4 года тюрьмы
rapsinews

Тверской суд Москвы приговорил активиста Константина Котова к 4 годам колонии общего режима.

Ему приписали "неоднократное нарушение правил проведения митингов", сообщает "Радио Свобода".

Активисту инкриминировали участие в акциях в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова 2 марта, а также в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня. Кроме того, согласно материалам дела, 15 июня в Facebook Котов призвал выходить на акцию в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, а 10 августа его задержали во время митинга на проспекте Сахарова. Прокуратура накануне потребовала для него 4 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Указанная статья Уголовного кодекса России известна как "Дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, который стал первым осужденным за ней. Котов пришел на оглашение приговора в футболке с изображением осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Константин Котов свою вину не признал и в своем последнем слове в суде заявил, что судят не его, а "право на свободу собраний".

"Некоторые, в том числе меня, судят по уголовной статье - за то, что я неоднократно пытался выразить свой протест. Я считаю, что этими действиями режим сам себе роет могилу. Если легальные формы протеста запрещены, рано или поздно на улицах города мы увидим не мирные акции, а восстание доведенных людей. Я этого не хочу. Никто из тех, кто выходил со мной на мирные мероприятия, тоже этого не хочет. Поэтому надо бороться до последнего за наше и ваше право и не забывать тех, кого за эту борьбу лишили свободы", - сказал Котов.

Приговор вызвал возмущение у многих присутствующих в зале суда. И уже сегодня утром под Тверским судом Москвы собрались активисты и неравнодушные россияне с требованием освободить Константина Котова.

"На улице у здания Тверского суда все продолжают требовать: "Свободу Котову! "Никто не расходится", - написала одна из активисток в Facebook.

Российский активист Константин Котов неоднократно публично высказывался в поддержку украинских военнопленных моряков. Также Котов регулярно заявлял о поддержке украинских политзаключенных Павла Гриба и Олега Сенцова. Он присутствовал на многих судах, выходил на пикеты с требованием освободить заключенных и занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.

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В России приговорили к пяти годам колонии финансового менеджера 30-летнего Владислава Синицу из подмосковного города Люберцы по сообщение в социальной сети "Твиттер". Его признали виновным в разжигании вражды и призывах к насилию над детьми силовиков.

Синиця планирует обжаловать приговор. Вины не признает.

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Дата
06
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