Российским судьям запретили материться

Комиссия Совета судей России по этике запретила судьям использовать нецензурную лексику в официальных документах.
Об этом сообщает пресс-служба Комиссии, передает Корреспондент.
"Употребление нецензурной брани и распространение материалов, которые содержат нецензурную брань, не только противоречит общепринятым морально-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям. Поэтому присутствие нецензурной брани в судебных актах следует рассматривать как обстоятельство, которое негативно влияет на авторитет правосудия", - сказано в сообщении.
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Требование о запрете использования ругательной лексики распространяется на все виды судебных постановлений, которые позволяют спор по существу и выносятся именем РФ.
Если же нецензурные выражения содержатся в документах, которые используют в качестве доказательства, такие слова нужно заменять пробелами или символами.
Судья Печерского районного суда города Киева Олег Билоцеркивец закрыл дело о нарушении администратором учреждения карантинных ограничений и отправил "на*ер".
С сайта "Единого реестра судебных решений" постановление исчезло.
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