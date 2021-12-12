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воскресенье, 12 декабря 2021 11:00

Российским судьям запретили материться

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Российским судьям запретили материться
Судьям запретили использовать нецензурную лексику в судебной практике. Фото: Reuters

Комиссия Совета судей России по этике запретила судьям использовать нецензурную лексику в официальных документах.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии, передает Корреспондент.

"Употребление нецензурной брани и распространение материалов, которые содержат нецензурную брань, не только противоречит общепринятым морально-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям. Поэтому присутствие нецензурной брани в судебных актах следует рассматривать как обстоятельство, которое негативно влияет на авторитет правосудия", - сказано в сообщении.

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Требование о запрете использования ругательной лексики распространяется на все виды судебных постановлений, которые позволяют спор по существу и выносятся именем РФ.

Если же нецензурные выражения содержатся в документах, которые используют в качестве доказательства, такие слова нужно заменять пробелами или символами.

Судья Печерского районного суда города Киева Олег Билоцеркивец закрыл дело о нарушении администратором учреждения карантинных ограничений и отправил "на*ер".

С сайта "Единого реестра судебных решений" постановление исчезло.

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Дата
12
декабря

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