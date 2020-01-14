Российский журналист покончил жизнь самоубийством

Российский журналист выпрыгнул из окна. Фото: Telegram-канал "112"

Корреспондент пропагандистского "РИА Новости Sputnik" Антонио Мануэль Санчес Регаладо, работавший в Москве, покончил жизнь самоубийством. Мужчина выбросился с 8-го этажа. Записки он не оставил.

Тело мужчины 1979 года рождения было найдено вечером 13 января возле жилого дома на юго-западе Москвы. Следователи осмотрели его квартиру, но не нашли следов борьбы.

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"Днем журналист вызвал "скорую", жаловался на сильную усталость и спутанность сознания, медики дали ему успокоительные таблетки. А вечером тело корреспондента обнаружила соседка", – говорится в сообщении Telegram канал "112". Причину суицида еще определяют следователи.

В Москве обнаружили мертвой дочь посла Ирана Мехди Санаи. Ранее в СМИ появилась информация, что девушка совершила самоубийство.