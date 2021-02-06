Российский военный самолет нарушил границы Эстонии

Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо. Фото: www.err.ee

Российский военный самолет Ил-76МД нарушил воздушное пространство Эстонии.

Инцидент произошел 3 февраля около полудня в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве около одной минуты. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии, пишет "Европейская правда".

Самолет следовал с включенным передатчиком, но в момент нарушения государственной границы не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

Из-за инцидента в МИД Эстонии в четверг вызвали посла России, которому передали соответствующую ноту.

Это первое нарушение государственной границы Эстонии российским самолетом в 2021-м. В предыдущие годы такие инциденты случались по нескольку раз в год.

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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении предъявил территориальные претензии к России. По его словам, Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году между РСФСР и Эстонией, является действующим, а значит, часть правобережья реки Нарвы и Печорского района Псковской области принадлежат республике.