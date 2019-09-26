Российский траулер затонул и может взорваться

Судно практически полностью ушло под воду Фото: apostrophe.ua

В норвежском порту Тромсе затонул российский рыболовецкий траулер "Бухта Наездник" после того, как на нем возник пожар

Траулер загорелся 25 сентября. Пожар начался на корме во время сварочных работ. Распространилась на рыболовные сети. Близлежащие школы были закрыты. 300-метровая зона была расчищена вокруг площадки в порту Тромсё, пишет Эспресо.

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Пожарные занялись ликвидацией пожара. Судно практически полностью ушло под воду.

В Норвегии из порта Брейвика в городе Тромсе людей эвакуировали из-за пожара на российском траулере "Бухта Наездник". "Порт Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление", - говорится в сообщении местной полиции.