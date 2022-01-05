Российский самолет скрыл свой полет в Казахстан – журналист

Российский правительственный самолет скрыл свой полет в Казахстан.

Об этом сообщил главный редактор сайта новостей Aq Zhayiq Азамат Майтанов в Facebook.

По его информации, самолет принадлежит Российской Федерации. 5 января он совершал полет из российского аэропорта "Внуково" в Казахстан. Там четвертый день продолжаются массовые протесты.

По неизвестным обстоятельствам Ту-214 российского "правительственного отряда" скрыл свой маршрут посреди рейса.

Майнов опубликовал скрин с портала Flightradar24. Он в реальном времени позволяет наблюдать маршруты самолетов.

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Свой маршрут самолет скрыл после того, как вошел в воздушное пространство Казахстана.

Автор: Flightradar24 Правительственный самолет скрыл свой полет от наблюдателей

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.