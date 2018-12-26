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среда, 26 декабря 2018 03:19

Российский самолет "промахнулся при посадке"

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Российский самолет &quot;промахнулся при посадке&quot;
В Конго упал российский самолет. Фото: ТАСС

В городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) потерпел крушение самолет марки "Ан".

"Самолетом управляли российские граждане. На борту воздушного судна находились 68 пассажиров, большая часть которых - военнослужащие вооруженных сил ДРК", - сообщает ТАСС.

По словам представителя армии, самолет "промахнулся при посадке". В результате инцидента пострадали около 40 человек, восемь солдат получили серьезные травмы.

"Российские пилоты приезжают работать в ДРК не по официальной линии, а как частные граждане, и далеко не все из них становятся на консульский учет. Поэтому у нас нет информации о том, сколько их в настоящее время работает на местные компании, и часто мы узнаем о таких происшествиях лишь от представителей этих компаний", - заявил посол РФ в ДРК.

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На прошлой неделе в Конго также упал самолет с россиянами, в результате чего трое погибли.

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