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воскресенье, 12 мая 2019 16:58

Российский пропагандист Доренко имел проблемы с сердцем

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  Сергей Доренко долгое время имел проблемы с сердцем. Фото: Газета.Ру
Сергей Доренко долгое время имел проблемы с сердцем. Фото: Газета.Ру

Российский пропагандист Сергей Доронко, который погиб в ДТП, имел проблемы с сердцем.

Как отмечается, в 2016 году после УЗИ Доренко был поставлен диагноз "аневризма аорты", недостаточность аортального клапана. Он наблюдался у врачей, принимал лекарства, побочных реакций на введение контрастного препарата не было. Об этом свидетельствуют медицинские справки, которые оказались в распоряжении радиостанции "Говорит Москва".

В то же время в справке 2017 года указано следующее заключение: "дилатация восходящего отдела аорты, аортальная недостаточность 1-2 ст. Незначительная гипертрофия миокарда левого желудочка".

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Жена Доренко Юлия подтвердила, что у него давно были проблемы с сердцем.

"4 июня 2016 Сергей прошел ультразвуковое обследование сердца. Был поставлен диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени. 8 июня 2016 года он сделал компьютерную томографию коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился", - рассказала она.



Российский пропагандист Сергей Доренко разбился в Москве на мотоцикле марки Triumph. Он не справился с управлением и упал. Авария произошла 9 мая в районе Земляного вала в Москве.

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