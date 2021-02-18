Российский корабль с трудом доставил груз на МКС

Для состыковки российского грузового корабля "Прогресс МС-16", запуск которого уже переносили из-за технических трудностей, пришлось переключить модуль на МКС с автоматической системы сближения на ручное управление.

На беспилотном корабле оказалась повреждена антенна, из-за чего происходило отклонение от оси причаливания, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли. Это могло произойти из-за ее повреждения главным обтекателем ракеты.

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Сигнал для системы сближения оказался слабым, а потому космонавту Сергею Рыжикову пришлось проводить стыковку над Аргентиной вручную. "Прогресс" доставил на МКС более тонны грузов. Он останется там до конца этого года.

Автор: Роскосмос

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В январе астронавты NASA на МКС бесплатно поделились едой с российскими космонавтами, поскольку запуск грузового корабля с провиантом перенесли с 11 декабря по середину февраля. Аналогичные проблемы со стыковкой уже возникали у россиян в июле 2020-го.