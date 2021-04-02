Российский комик, после выступления в оккупированном Крыму, собрался незаконно посетить Украину

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 342
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 162
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 540
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1044
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 603
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 522
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 306
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 846
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
5
4
3
6
5
В самой ужасной аварии за 40 лет погибло не менее 36 человек
В самой ужасной аварии за 40 лет погибло не менее 36 человек
Nike запретила продажу &quot;сатанинской обуви&quot; с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин.
Nike запретила продажу "сатанинской обуви" с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин.
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
Мощное извержение вулкана заблокировало воздушное пространство Сицилии
Мощное извержение вулкана заблокировало воздушное пространство Сицилии
Грете Тунберг поставили памятник за $33 тыс.
Грете Тунберг поставили памятник за $33 тыс.
Видео
Все видео
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
У украинской границы заметили российские вертолеты
У украинской границы заметили российские вертолеты
Лайнеру отрубило нос: в России столкнулись самолеты
Лайнеру отрубило нос: в России столкнулись самолеты
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Российская пропагандистка сломала руку во время прямого эфира ток-шоу об оккупации Крыма
Российская пропагандистка сломала руку во время прямого эфира ток-шоу об оккупации Крыма
Интервью
1/5
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 135
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 972
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 774
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 288
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 333
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
пятница, 02 апреля 2021 16:49

Российский комик, после выступления в оккупированном Крыму, собрался незаконно посетить Украину

  Комментировать
Российский комик, после выступления в оккупированном Крыму, собрался незаконно посетить Украину
Иван Абрамов выступал в оккупированном Крыму и хочет провести концерты на территории Украины. Фото: lenta

Российский стендап-комик Иван Абрамов выступил в оккупированном Россией Крыму и планирует провести концерты в 4 городах Украины.

Украинские пограничники пообещали должным образом "встретить" комика, говорится в представительстве президента Украины.

Отмечается, что Абрамов посещал Крым в обход украинского законодательства.

"Абрамов в августе 2019 года незаконно посещал временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, нарушая действующий порядок пересечения административной границы с временно оккупированным полуостровом. В открытых источниках информации являются сведения о сольном концерте Ивана Абрамова в Симферополе, который состоялся 11 августа 2019 года", - отметили в представительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российского актера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года

Известно, что комик планирует провести концерты в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

"Все нарушители, незаконно посещают оккупированные территории, будут привлекаться к ответственности. Работу по их установке Государственная пограничная служба совместно с другими органами ведет постоянно. Мы благодарны всем, кто помогает разоблачать таких лиц. Информацию от Представительства президента в отношении этого гражданина мы получили, приведенные факты мы учтем во время мероприятий пограничного контроля, когда это лицо попытается пересечь государственную границу Украины на въезде", - прокомментировал пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.

В Украине с концертами собираются российские стендап исполнители, выступавшие в оккупированном Крыму.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский комик, после выступления в оккупированном Крыму, собрался незаконно посетить Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 25220
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10845
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 9027
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 6993
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
5
 Просмотров: 5220
Мир
Twitter дважды оштрафовали за публикации призывов к протестам в России
Twitter дважды оштрафовали за публикации призывов к протестам в России Просмотров: 45
Египет требует компенсацию за ликвидацию Ever Given из Суэцкого канала
Египет требует компенсацию за ликвидацию Ever Given из Суэцкого канала Просмотров: 162
"Пришел осуществлять революцию" - белорус пытался вломиться к президенту Франции с горящей бутылкой
"Пришел осуществлять революцию" - белорус пытался вломиться к президенту Франции с горящей бутылкой Просмотров: 171
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
 Просмотров: 315
Ревнивый мужчина заподозрил жену в измене и изнасиловал ее любовника
Ревнивый мужчина заподозрил жену в измене и изнасиловал ее любовника Просмотров: 1386
Больше всего комментируют
10
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
5
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
4
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
2
Заминировали горсовет. Требуют запретить партию Шария и ОПЗЖ
2
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
Голосов: 372
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть