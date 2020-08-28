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пятница, 28 августа 2020 11:49

Российский хакер хотел установить вирусы на компьютеры Tesla

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Российский хакер хотел установить вирусы на компьютеры Tesla
Русский хотел похитить данные компании Tesla. Фото: Auto.vercit

В США задержали 27-летнего россиянина Егора Крючкова, который пытался подкупить сотрудника Tesla, чтобы тот установил во внутреннюю сеть завода вирусы для кражи информации. Но его сдал соучастник Федеральной службе расследований, который должен был получить за участие в операции миллион долларов.

Россиянин встретился с одним из сотрудников завода и предложил ему принять участие в "специальном проекте". Целью операции было установки на компьютеры компании программы, которые похищать данные. Крючков собирался осуществить DDoS-атаку на сеть компании, чтобы отвлечь службы безопасности Tesla, сообщает Mashable.

Хакер хотел похитить данные и требовать от Tesla миллиона долларов за неразглашение их содержания. Он предложил работнику завода за предоставление услуг миллион долларов наличными или биткоинами.

Сейчас россиянину грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в четверть миллиона долларов.

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Компания Tesla работает над разработкой тренировочного нейрокомпьютера под названием Dojo. Нейрокомпьютер будет очень мощным, об этом сообщил основатель и гендиректор компании Илон Маск.

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