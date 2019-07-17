Российские журналисты убегали от чествования погибших в катастрофе МН17

Большинство российских журналистов проигнорировали почтение памяти погибших на малазийском Boing MH17. Фото: Ракурс

Только 3 российских журналисты приняли участие в чествовании памяти погибших на Boing MH17 в Голландии.

Сегодня во многих странах родные погибших и посольства проводят траурные мероприятия в память о жертвах, пишет echo.msk.ru

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"К сожалению, практически никто из российских журналистов на эту церемонию приехать не решился. Это очень плохо. Семьям, которые потеряли своих близких в катастрофе, очень важно было бы увидеть, что в России есть общество, которое трезво оценивает ситуацию в стране, понимает, что произошло ", - говорит Павел Каныгин, корреспондент "Новой газеты ".

Появились убедительные доказательства вины России в авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 в июле 2014-го. Об этом рассказал Джон Теффт, посол США в России.