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четверг, 27 июня 2019 11:31

Российские военные разработчики закупают технику на AliExpress
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Российский беспилотник, разработчиков которого заподозрили в махинациях
Фото: ТАСС
Такой же беспилотник на сайте Алиекспрес
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Реакция пользователей Твиттер
Реакция пользователей Твиттер

Российских военных разработчиков заподозрили в махинациях. На форуме "Армия-2019" в Кубинке показали беспилотник, который подозрительно напоминает бюджетный аппарат с китайских онлайн-магазинов.

Согласно инструкции к наноразведчику, он способен перемещать небольшие грузы до 15 кг весом, а также летать на расстояние до 2000 м. Такими же свойствами обладает любой недорогой БПЛА.

Также на форуме представили "модель робототехнического комплекса для проведения технической разведки". Выглядит, как детская игрушка. В масштабе 1/16, на радиоуправлении с видеокамерой.

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Модель комплекса "ТР" представил военный институт железнодорожных войск и военных сообщений, входящий в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Производителем и разработчиком указали кафедру общетехнических дисциплин.

Рядом с комплексом на стенде находятся пульт управления, жидкокристаллический монитор и еще одна пластиковая черная коробка.

На пульте есть надпись Sender Radio Control R/C Series Speciality Model и внешне он идентичен пульту, который является AliExpress.

Пользователи Twitter пристыдили разработчиков за такие действия. Некоторые писали, что после введения ограничений в интернете доступа к "собственных передовых разработок" в российских инженеров больше не будет.

На днях в Лас-Вегасе, США, электромобиль Tesla Model S сбил российского работа Promobot стоимостью $2 тыс. Робот двигался по обочине вдоль дороги, следовал в выставочный центр, где проходит шоу электроники CES-2019.

Model S двигалась с включенным автопилотом. Электроника машины не распознала подвижного объекта в российской технике. К тому же, он не был оснащен фонарями и в темноте трудно было оценить скорость его передвижения.

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