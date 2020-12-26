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суббота, 26 декабря 2020 03:48

Российские военные обстреляли "Детский мир"

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Российские военные обстреляли &quot;Детский мир&quot;
Россияне обстреляли "Детский Мир". Фото: Украинская правда

В российском Пскове военнослужащие случайно обстреляли из пушки БМП торговый центр.

19-летний ефрейтор одной из воинских частей, обслуживая боевую машину десанта БМД-4 случайно произвел два выстрела в воздух из автоматической пушки. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил Telegram-канал Baza.

Болванка одного из боеприпасов пробила крышу ТРЦ "Фьорд Плаза" и упала в отдел "Детский мир", расположенный на втором этаже торгового центра.

Около 300 посетителей заведения пришлось эвакуировать. Куда упала вторая болванка, не уточняется.

Ефрейтор по неосторожности допустил только один выстрел. Командование Псковского гарнизона заявило, что при обслуживании техники "произошел непроизвольный выстрел из 30 мм пушки".

Правоохранительные органы и военное командование выясняют обстоятельства инцидента.

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Раньше боевики на Донбассе обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное.

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