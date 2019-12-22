Российские силовики учились разгонять митинги на школьниках

Родителей не предупредили об учениях силовиков. Фото: YouTube

В селе Новотроицкое в российском Татарстане силовики провели учения по разгону митингов.

Местные девятиклассники играли роль митингующих, сообщает "МБХ Медиа".

Ученики изображали участников несанкционированной акции и нападали на полицейских в в полной экипировке. Силовики Росгвардии выстроились в ряд и, прикрываясь щитами, сами пошли в атаку, а затем задержали школьников.

Ни учеников, ни их родителей заранее не предупредили об учениях. Директор школы просто попросил детей выйти на улицу после окончания урока, а за день до этого школьникам сообщили, чтобы они пришли на обучение в спортивной форме.

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В школе подтвердили, что учения действительно проводились, но подробностей не указали.

В Росгвардии отрицают свою причастность к учениям.

В штаб Навального ворвались силовики и задержали 8 человек. "Восемь человек задержаны в штабе Навального, их повезли куда-то на автозаке. Полиция по-прежнему находится в помещении штаба", - сообщает "ОВД-Инфо".