Российские силовики погибли во время десантирования

Двое росгвардейцев погибли на учениях. Фото: РБК

На военных учениях под Мурманском в РФ при десантировании с вертолета на корабль погибли два сотрудника Росгвардии.

Официально причины смерти не называют, сообщает "Медуза".

В Росгвардии говорят, что назначили проверку и пообещали оказать необходимую помощь родственникам погибших.

Источники ТАСС говорят, что силовики погибли во время безпарашутного десантирования с борта вертолета на палубу корабля.

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Следственный комитет начал доследственную проверку на наличие признаков преступления по статье о халатности.

Бойцы двух спецподразделений Росгвардии - ОМОНа и СОБРа устроили перестрелку во время конфликта в кафе. Это произошло в чеченском селе Ачхой-Мартан, что в 35 км от Грозного. В результате перестрелки погибли два человека - один работник Росгвардии и гражданский.