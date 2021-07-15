Российские селяне попросили Меркель отремонтировать им дорогу - канцлер отреагировала

У Меркель отреагировали на просьбу россиян отремонтировать сельскую дорогу. Фото: Reuters

Жители российского села Верхний Карбуш Омской области попросили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь с ремонтом центральной дороги. Политик отреагировала.

Об этом сообщило издание "Сибирь. Реалии".

Представительница Меркель Надин Вахтер прислала селянам ответ. Она поблагодарила за обращение и отметила, что канцлер не может ответить лично из-за большого количества подобных обращений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский акционист выстрелил себе в голову на Красной площади: видео

"Я понимаю, что вы не довольны состоянием главной улицы в родном селе. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлер ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительные действия в этой ситуации. Нам жаль, что мы ничем не можем помочь", - пояснила она.

Также жителям села посоветовали обратиться в московский офис "Международного союза немецкой культуры". Возможно, там им помогут.

Однако местные жители были довольны ответом. Они ждали ответ в стиле российских чиновников, а получили аргументированное письмо. К тому же, когда местные чиновники узнали об обращении к Меркель, то сразу же пообещали в 2022 году построить в селе дорогу.

Жители села Верхний Карбуш Омской области Сибирского федерального округа России записали обращение к немецкой канцлерке Ангеле Меркель. Селяни утверждают, что много лет обращались с этой просьбой к российским властям разных уровней, однако их просьбы не услышали. Депутатка сельсовета Ирина Дроздова заявила, что их село построенное в конце XIX века русскими немцами.