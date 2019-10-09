Российские и северокорейские пропагандисты подписали соглашение о сотрудничестве

Государственные медиа России и Северной Кореи подписали договор. Фото: ТАСС

Российское государственное информагентство ТАСС и Центральное телеграфное агентство Кореи подписали в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве.

Своим приоритетом пропагандисты назвали противодействие дезинформации, сообщает "Радио Свобода".

"В информационной сфере мы все чаще наблюдаем искажение данных, и нам следует бороться с распространением подобных фальсификаций, - подчеркнул гендиректор ЦТАК Ким Чан Гван.

Ранее директор департамента информации Министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что российские государственные СМИ правдиво и объективно освещают принципиальные позиции руководства КНДР в продолжающемся конфликте между Вашингтоном и Пхеньяном.

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В составе российской делегации а Пхеньяне был глава Роспечати Михаил Сеславинский, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и представители ТАСС Сергей Михайлов, Михаил Гусман и Марат Абулхатин.

Сайт, который является якобы ежемесячным новостным журналом Европейского парламента, оказался фейковым. Новости, которые на нем представлены, оказались материалами российского пропагандистского вещателя RT.