Российская подлодка запустила крылатую ракету

Российский флот проводил учения в Японском море. Фото: РИА

Российская субмарина успешно запустила крылатую ракету "Калибр" из Японского моря по цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Об этом 21 декабря сообщили российские информационные агентства.

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" поразила цель на российском полигоне на берегу.

В командовании Тихоокеанским флотом России говорят, что учения включали в себя скрытое перемещение и поддержку кораблей ВМС, самолетов и беспилотников.

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Учения проходили на территории территориального спора Японии с РФ. Токио отстаивает свои территориальные права на Курильских островах в соседнем Охотском море.

Российское командование пытается повысить готовность боевиков на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.