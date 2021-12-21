Российская подлодка запустила крылатую ракету

Российская субмарина успешно запустила крылатую ракету "Калибр" из Японского моря по цели на расстоянии более 1 тыс. км.
Об этом 21 декабря сообщили российские информационные агентства.
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" поразила цель на российском полигоне на берегу.
В командовании Тихоокеанским флотом России говорят, что учения включали в себя скрытое перемещение и поддержку кораблей ВМС, самолетов и беспилотников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия провела масштабные военные учения у границ Украины и в Крыму
Учения проходили на территории территориального спора Японии с РФ. Токио отстаивает свои территориальные права на Курильских островах в соседнем Охотском море.
Российское командование пытается повысить готовность боевиков на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Комментарии