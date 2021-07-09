Российская медсестра уколола пациенту воду вместо Covid-вакцины

В России медсестра испугалась сообщать, что нет второй дозы вакцины от коронавируса и сделала прививку физраствором. Фото: Reuters

В России в Калужской области медсестра заменила вакцину от коронавируса водой.

Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша в соцсети.

Министру здравоохранения региона поручили провести инспекцию всех пунктов вакцинации.

В сети распространили видео, на котором медсестра из-за того, что не хватило второго компонента вакцины от коронавируса, сделала пациенту укол физраствора. По словам главы региона, инцидент "беспрецедентный". Это произошло 26 июня в Жуковской центральной районной больнице.

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Оказалось, что пациент был родственником врача той же больницы. Вероятно, медсестра испугалась сообщить ему, что доз вакцины не хватает.

"Попытка подменить вакцину водой не осталась незамеченной. Однако настоящую прививку пациенту сделали в тот же день. Конфликт исчерпан", - заявил глава региона.

Сейчас виновная медсестра в отпуске. Продолжается служебная проверка. В Калуге вакцинировали населения российским препаратом "Ковивак".

"Халатное отношение медперсонала к служебным обязанностям не останется безнаказанным. Уверен, на работу медсестра не вернется и будет уволена", - прокомментировал Шапшу.

В индийском мегаполисе Мумбаи тысячи людей стали жертвами Covid-аферы. Вместо настоящей вакцины от коронавируса пострадавшим вводили физраствор. Полиция арестовала несколько врачей и медработников. С поддельной вакциной провели минимум 12 кампаний прививки. Более 2,5 тыс. людей вели уколы с физраствором. Организаторы взымали с жертв деньги за прививки, заработав в общем ориентировочно $28 тыс.