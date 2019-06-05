Российская чиновница упала в лужу во время инспекции

После инцидента Оксана Фадина продолжила работу. Фото: omskzdes.ru

Во время осмотра дома в Советском административном округе российского Омска руководительница города Оксана Фадина упала в большую лужу.

Она собиралась проверить ремонт одного из домов и пообщаться с подрядчиком - сообщили в мэрии.

Из-за сильного ливня дороги размыло и образовались большие лужи. Фадина решила перепрыгнуть одну из них, но потеряла равновесие и упала. Видео события попало в соцсети и СМИ.

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"На самом деле эта тема показательна. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовых территориях - лужи, грязь, ведется строительство. Выбоины, внутриквартальные проезды заполнены водой ", - сказала Фадина.

После инцидента она продолжила работу. Представитель горадминистрации отметил, что мэр иронично отнеслись к событию, при падении не пострадала.

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