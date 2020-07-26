России не дают строить "Северный поток-2"

Строительство приостановили. Фото: ТАСС

Дания запретила строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" восстановят не раньше сентября, сообщает Die Neue Zürcher Zeitung.

Строительство сейчас прекратили и из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков.

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Российский трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в немецкий порт Мукран на острове Рюген еще в мае. Работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны затопили много боеприпасов. Кораблю было необходимо специальное разрешение. Работы возможны только со стоянкой на якоре. В начале июля власти Дании одобрили разрешение. Но работы не разрешили.

Сенат США включил дополнительные санкции против российского "Северного потока-2" к проекту бюджета национальной обороны. Об этом заявил республиканский конгрессмен Стив Вомак.