Родственники нашли в доме умершего отца человеческий скелет

Мужчина хранил человеческий скелет в доме. Фото: istockphoto

В штате Мэн, США, семья нашла в доме умершего отца человеческий скелет. После смерти родственника в жилье решили провести уборку.

Скелет обнаружили в надворной постройке, сообщил ABC News.

С сообщением о находке в полицию обратился сын покойного. Отец и был владельцем недвижимости, но скончался в начале 2021 года.

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По словам сына, семья нашла останки во время генеральной уборки.

Эксперты уже начали расследование. Полиция не предоставила информации, сколько скелет находился на территории мужчины. Дополнительные экспертизы проведут в ближайшие недели.

По словам полицейских, находка не представляет опасности для общественности. Детективы в ближайшее время допросят свидетелей и других потенциальных лиц, имеющих интересы в деле.

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