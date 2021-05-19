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среда, 19 мая 2021 10:51

Родители закрыли 8-летнего сына в гараже в мороз. Ребенок умер

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Родители закрыли 8-летнего сына в гараже в мороз. Ребенок умер
Отец и мачеха, которые убили 8-летнего сына-аутиста, заморозив его в гараже / Suffolk County Sheriff

Мальчик-аутист Томас, 8 лет, замерз насмерть в Нью-Йорке, США, после того, как отец заставил спать в мороз в гараже. Собаке он позволил тогда спать в отапливаемом помещении-складе.

41-летнего отца, офицера полиции Нью-Йорка Майкла Валве, и его экс-невесту Анджелу Поллин, 42 года, судят за убийство. Об этом пишет The Independent.

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Ребенок был голоден, избитый и не смог попасть в семейный дом. Малыш умер 17 января 2020 года от переохлаждения в гараже при температуре -7°С. Ребенка заставили спать там как наказание за то, что испачкал пижаму.

Мать Томаса, Юстина Зубко-Валве, потеряла опеку над сыном, когда развелась с мужем.

Сначала пара пыталась возразить причастность к смерти ребенка, а потом попыталась перебрасывать вину друг на друга. Суд продолжается.

Между тем в марте в Киеве ребенок играл на льдине, в то время как мать стояла на берегу Днепра и разговаривала по телефону.

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Дата
19
мая

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