Родители продают все, что имеют, чтобы выкупить детей

Абубакар Адам и жена, родители семи детей, похищенных бандитами / REUTERS

После того, как вооруженные люди схватили семерых из 11 детей Абубакара Адама в Нигерии, он продал машину и участок земли, а также потратил сбережения, чтобы собрать выкуп за их освобождение.

Он отправил $7300 вместе с выплатами от других семей в его городе Тегина. Похитители забрали деньги, схватили одного из людей, доставлявших их, и отправили обратно запрос на дополнительные деньги и шесть мотоциклов. Об этом пишет Reuters.

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"Мы в агонии. Честно говоря, у меня ничего не осталось", - сказал 40-летний мастер по ремонту машин, все еще ожидая каких-либо признаков того, что случилось с его детьми через три месяца после массового похищения.

Похитители захватили более 1000 студентов с декабря на фоне череды похищений на обедневшем северо-западе страны. Около 300 детей до сих пор не возвращены.

Президент Мухаммаду Бухари призвал людей ничего не платить похитителям, заявив, что это только поощрит новые похищения. Но сотни родителей дальше сталкиваются с тем же затруднением - сделайте все возможное, чтобы собрать выкуп, или рискнуть никогда больше не увидеть своих детей.

По оценке аналитиков SBM Intelligence, похитители собрали выкупов на сумму более $18 млн с июня 2011 года по март 2020 года в Нигерии. Этот поток наличных денег привел к потоку новых похищений. В настоящее время в стране действует около 30 тыс. бандитов. Это самая процветающая и самая прибыльная деятельность в Нигерии. Похищение стало заманчивым выбором карьеры для молодых людей во время экономического кризиса, двузначной инфляции и 33% безработицы.

Масштабы насилия в Нигерии выросли на 28% в первые шесть месяцев 2021 года, по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Число погибших в результате насилия по всей стране в населениям 201 млн человек выросло на 61% до 5197. А родители готовы продавать все, что у них есть, чтобы заплатить выкуп.

На северо-западе Нигерии, 10 июля боевики совершили набеги на пять деревень, в ходе которых убили по меньшей мере 43 человек.