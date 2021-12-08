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четверг, 09 декабря 2021 03:14

Родители нашли сына, которого украли 14 лет тому

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Родители нашли сына, которого украли 14 лет тому
Сунь Чжо воссоединился с родителями через 14 лет после похищения / CNN

Пара на юге Китая воссоединилась с пропавшим сыном-подростком, завершив 14-летние поиски ребенка.

Сунь Чжо, 18 лет, был похищен в городе Шэньчжэнь в 2007 году, в возрасте четыре года, но его родители никогда не теряли надежды увидеть сына. Его украли, чтобы отдать другой семьи, которая усыновила ребенка. Об этом сообщает CNN.

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Отец, Сунь Хайян, и мать, Пэн Сиин, продали недвижимость для финансирования поисков и предложили вознаграждение в размере до $31 тыс. за информацию о его местонахождении. За многие годы Хайян объездил почти все регионы Китая в поисках сына.

Традиционно семьи, особенно в селах, рассматривали мальчиков как более способных обеспечивать семью и продолжать семейную линию. Так создают черный рынок для кражи мальчиков-младенцев.

Власти выследили Сунь в восточной провинции Шаньдун после того, как полиция использовала технологию распознавания лиц, чтобы помочь семье найти парня. Человека по фамилии Ву обвиняют в похищении мальчика. Личность самого Сана подтвердили анализом ДНК.

Ву задержали в связи с похищением двух детей, в том числе, Суня. Приемные отец и мать Суня освобождены под залог до суда.

Сунь требовал свободы для приемных родителей. В ином случае он сказал, что останется с ними в тюрьме, потому что они воспитывали его более 10 лет, и ранее он не знал о своем истинном происхождении.

Согласно китайскому законодательству, максимальное наказание за торговлю людьми – смертная казнь, а покупатели от торговцев людьми, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до трех лет.

Неясно, сколько детей пропадает без вести в Китае каждый год, хотя оценки достигают десятков тысяч. По данным китайских властей, в 2021 году более 8000 похищенных детей воссоединились с родителями. При этом многие дела раскрыли с использованием огромной базы данных ДНК полиции Китая и таких технологий, как распознавание лиц.

В Полтавской области 18-летняя жительница сымитировала похищение и требовала у родителей выкуп. Об исчезновении дочери 4 декабря сообщила мать.

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